Bologna-Cesena, dove vedere la partita in Tv

In questa prima parte di tabellone della Coppa Italia, è una delle partite più attese. I trentaduesimi di finale della coppa nazionale targata Frecciarossa propongono infatti la sfida tra Bologna e Cesena, uno dei numerosi derby dell’Emilia la cui storia trae origine addirittura a metà degli anni ‘40, quando le due formazioni si affrontarono per la prima volta nel campionato dell’Alta Italia. Una sfida che manca all’appello nel panorama calcistico nazionale dalla Serie A 2011/2012, quando furono i romagnoli a festeggiare superando di misura i rossoblù all’andata e pareggiando 0-0 al ritorno. La squadra bianconera, restata in Lega Pro dopo la sconfitta nelle semifinali nazionali dei play-off di categoria, si presenta all’appuntamento dopo aver eliminato ai rigori la Virtus Entella. Primo impegno ufficiale stagionale invece per i felsinei, in un Dall’Ara che attende con impazienza la “prima” in questa stagione 2023/2024 (superati i dodicimila tagliandi venduti), e si interroga sul futuro di un Arnautovic al centro dei movimenti di mercato, con la corte serrata di Inter e Roma intenzionati a puntare sull’attaccante austriaco per rinforzare i rispettivi reparti.

Le formazioni

La squadra di Thiago Motta giunge all’incontro con un mercato ancora aperto (cosa che potrebbe anche fungere da generatore di tensioni) e qualche cerotto ancora applicato (Orsolini e Barrow). Largo ai titolari con qualche legittimo dubbio (in difesa Lucumì-Bonifazi in mezzo, Corazza favorito a sinistra), centrocampo con Schouten, Ferguson e Dominguez, il quale resta al centro delle trattative per un possibile trasferimento, come del resto Arnautovic che guiderà l’attacco presumibilmente supportato da Moro e Phyytia. Dalla parte opposta probabile il ricorso ad un 3-5-2 con Corazza e Shpendi di punta, chiavi del centrocampo affidate a Francesconi e difesa allestita con Silvestri, Prestia e Ciofi a proteggere Pisseri.

Bologna-Cesena, dove vederla in Tv

La partita Bologna-Cesena, in programma venerdì 11 agosto alle ore 21,15 allo Stadio “Renato Dall’Ara”di Bologna, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".