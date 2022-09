Bologna, verso l'Empoli: Thiago Motta vara la rivoluzione

Sabato alle 15 Thiago Motta farà il suo esordio sulla panchina del Bologna dove ha preso il posto di Mihajolivic. Il nuovo allenatore dei felsinei, arrivato dopo l'ottima esperienza allo Spezia, al termine di una settimana di lavoro è pronto a varare una vera e propria rivoluzione. Si parte dal modulo e soprattutto dalla difesa che non sarà più a tre, soluzione che anche per l'ex allenatore era in realtà più un ripiego che altro, e si torna alla linea a quattro.

Bologna, una formazione tutta nuova contro l'Empoli

Nella retroguardia, con Soumaro fuori un mese, ci sarà spazio subito per Posch insieme all'altro nuovo acquisto Lucumì. A destra giocherà l'inesauribile De Silvestri, mentre dall'altra parte Lykogiannis sembra in vantaggio su Cambiaso.

Cambierà il Bologna anche dalla cintola in su con due mediani, una linea di tre trequartisti e il centravanti che sarà Marko Arnautovic, che dovrebbe aver smaltito i problemi fisici, attuale capocannoniere del torneo.

Attacco da scoprire per Thiago Motta

Per il resto tante sono le maglie ancora da assegnare. In mediana per esempio potrebbe traslocare Medel vicino a Schouten, ma attenzione a Ferguson che potrebbe vincere il ballottaggio con il sudamericano. In attacco infine Soriano giocherà alle spalle della punta con Vignato e Barrow favoriti su Orsolini per occupare le corsie esterne.

La rivoluzone di Thiago Motta è partita anhe se a dire il vero sembra più un ritorno al passato. Mihajlovic ha spesso giocato con lo stesso modulo per poi varare il passaggio al 3-5-2 l'anno scorso per dare una svolta positiva al campionato. Obiettivo raggiunto solo a metà e soluzione tattica che all'inizio di questo campionato non ha dato i risultati sperati. Alla fine a pagare è stato Mihajlovic per tutti, di certo non una novità nel calcio