Il Bologna esonera Sinisa Mihajlovic

Tanto tuonò che piovve. Sinisa Mihajlovic non è più l'allenatore del Bologna, manca solo l'annuncio ufficiale del club emiliano. La decisione presa da poco, dopo un incontro avvenuto in mattinata tra la dirigenza rossoblu e il tecnico serbo. Mihajlovic paga un avvio di campionato poco brillante, ancora secco di vittorie, con tre pareggi e due sconfitte. Risultati che preoccupano la società, in particolare il presidente Saputo, decisa a voltare pagina e convinta di poter esprimere una classifica diversa in questo campionato, dopo aver confermato il grande protahonista di questo avvio, il super bomber Arnautovic, richiestissimo dalle big in estate e trattenuto al Dall'Ara (già 5 gol in 4 gare). Dopo il pareggio contro lo Spezia, le voci di un possibile licenziamento del tecnico si erano susseguite e rincorse fin dalla domenica sera, diventando realtà in queste ore. Il Bologna non ha aspettato le prossime due gare interne prima della sosta per dare al serbo un'ultima chance e ha deciso di dare la sterzata prima dei match contro Empoli e Fiorentina. Finisce la seconda avventura sulla panchina rossoblù di Mihajlovic, che proprio in Emilia, nella stagione 2008-2009, per cinque mesi visse la sua prima esperienza da tecnico "titolare" in serie A, dopo gli inizi da vice di Roberto Mancini nell'Inter. Mihajlovic ha allenato anche Catania, Fiorentina, Nazionale serba, Sampdoria, Milan, Torino e di nuovo Bologna, da gennaio del 2019.

I possibili sostituti di Mihajlovic

A Bologna è già iniziato il casting per il sostituto di Mihajlovic sulla panchina rossoblu: il preferito dell'ad Fenucci è Roberto De Zerbi, ma non sembra impresa semplice convincere l'ex allenatore dello Shakhtar e del Sassuolo. Ci sono anche altri tre nomi sul taccuino di Fenucci, Sartori e Di Vaio: Claudio Ranieri, Leonardo Semplici e Thiago Motta, reduce da una buona annata alla guida dello Spezia. Tutti e quattro sono stati contattati, le valutazioni sono in corso in queste ore, dopo che il club ha deciso di voltare pagina.