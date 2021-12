Bologna - Fiorentina 2-3: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Pranzo della domenica indigesto per il Bologna che esce sconfitta dal lunch match del Dall'Ara. Vince la Fiorentina con i gol di Maleh, Biraghi e Vlahovic dal dischetto di rigore. Alla squadra di Sinisa Mihajlovic non basta il gol capolavoro di Barrow e il destro di Hickey: i rossoblù hanno sofferto tanto dell'assenza di Marko Arnautovic, faticando non poco a tenere palla in zona offensiva.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (72' Bonifazi), Theate; De Silvestri (61' Skov Olsen), Dominguez (78' Vignato), Svanberg, Dijks (62' Hickey); Soriano, Sansone (62' Orsolini); Barrow. A disposizione: Bardi, Molla, Binks, Viola, Cangiano, van Hooijdonk, Santander. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (84' Terzic); Bonaventura, Torreira (84' Amrabat), Maleh (79' Duncan); Sottil (85' Saponara), Vlahovic, Gonzalez (78' Callejon). A disposizione: Rosati, Cerofolini, Venuti, Igor, Benassi, Pulgar, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Arbitro: Irrati della sez. di Pistoia.

Reti: 33' Maleh (F), 42' Barrow (B), 51' Biraghi (F), 67' Vlahovic (F), 83' Hickey (B).

Ammonizioni: 24' Dominguez (B), 25' Torreira (F), 50' Theate (B), 64' Milenkovic (F), 90' Amrabat (F), 90'+4 Soumaoro (B).

Bologna - Fiorentina 2-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Bologna - Fiorentina 2-3 giocata domenica 5 dicembre sono disponibili su Sky Sport