Bologna, Arnautovic e tutti gli altri: il punto sugli infortunati

Thiago Motta ha rimesso il turbo e questa volta non vuole fermarsi. Il tecnico ha ritrovato nelle ultime tre gare il suo Bologna vincente, lo stesso che a fine 2022 si era fermato solo con l'Inter e aveva definitivamente salutato le parti basse della classifica. Nelle ultime tre gare i felsinei hanno vinto con Spezia e Udinese e pareggiato con la Cremonese, agganciando il nono posto e salendo a sole due lunghezze dall'Udinese settima, posto utile per la qualificazione alla prossima Confercence League.

Bologna, le ultime notizie sugli infortuni

La prossima tappa del campionato del Bologna sarà a Firenze contro la Fiorentina di Italiano domenica alle 18. L'obiettivo è quello di strappare punti anche per non far tornare i viola in corsa per l'Europa, ma per farlo servirà una grande gara e Thiago Motta non potrà ancora una volta contare sulla fomrazione migliore. Anche oggi a Casteldebole Bonifazi ha proseguito con le terapie, per il suo rientro ci vorranno almeno altri quindici giorni, così la coppia Soumaro-Lucumì sarà obbligata davanti a Skorupski.

Non ci saranno anche Sansone, Medel e De Silvestri che oggi hanno lavorato a parte e stanno cercando di recuperare dai rispettivi problemi fisici, nessuno lo farà entro domenica però.

Le condizioni di Aranutovic

Poche sono le speranze di rivedere in campo anche Marko Arnautovic che continua a lottare con un infortunio al piede ed è fermo ormai dal 9 gennaio. Quattro le giornate di Serie A saltate dal bomber austriaco a cui si aggiunge quella di Coppa Italia con la Lazio. Anche lui ha lavorato a parte oggi e le speranze di vederlo in campo non sono molte.

Con l'infermeria piena Thiago Motta non può inventarsi molto per quello che riguarda la prossima formazione, sarà ancora 4-3-3 con Oroslini e Soriano sugli esterni a sostegno dell'unica punta Zirkzee, apparso in ottima forma nell'ultima gara, mentre in mediana Schouten sarà il perno davanti alla difesa e Moro e Ferguson le mezzali con ampie licenze offensive.