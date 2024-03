Bologna-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Malgrado il primo posto già blindato e l'imminente impegno di Champions League con l'Atletico Madrid, l'Inter non vuole distrarsi e con il Bologna, nella gara in programma sabato 9 marzo alle 18 e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, andrà a caccia di altri tre punti. Una sfida, quella del Dall'Ara, non priva però di insidie: i rossoblù, nelle ultime sei partite, hanno infatti conquistato altrettante vittorie ribadendo con forza le proprie ambizioni europee. I felsinei, al momento, occupano la quarta posizione in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla Roma di De Rossi.

Bologna-Inter, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per il match contro l'Inter, si affiderà al 4-1-4-1, con Zirkzee confermatissimo al centro dell'attacco. Alle spalle dell'olandese spazio per Orsolini, Ferguson, Fabbian e Saelemakers, che dovrebbe essere preferito a Ndoye. Freuler, invece, agirà davanti alla linea difensiva, formata, da destra verso sinistra, da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen.

Bologna-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, ritrova Bastoni, che ha scontato la squalifica. L'ex Parma dovrebbe trovare spazio nella formazione iniziale completando la linea difensiva con Acerbi, al rientro dopo l'infortunio, ed uno tra Pavard e Bisseck. Nel reparto di centrocampo tornerà a disposizione Calhanoglu, con il turco che si contenderà una maglia con Asllani per affiancare due tra Barella, Mkhitaryan e Frattesi. Sulle corsie esterne Dumfries e Carlos Augusto dovrebbero far rifiatare Darmian e Dimarco, mentre in attacco si rivedrà Thuram: insieme a lui spazio per Arnautovic, con Lautaro preservato in vista dell'impegno contro l'Atletico Madrid.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Orsolini, Ferguson, Fabbian, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. All. S. Inzaghi

Bologna-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Inter, in programma sabato 9 marzo alle 18 allo stadio Dall'Ara e valevole per la 28esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.