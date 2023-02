Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Blindare il secondo posto in classifica. Questo l'obiettivo dell'Inter, che domenica 26 febbraio, alle 12.30, farà visita al Bologna nella gara valevole per la 24esima giornata di serie A. Un match in cui i nerazzurri, reduci dalla vittoria per 1-0 in Champions League con il Porto, andranno a caccia del secondo successo consecutivo in campionato dopo quello di sabato scorso contro l'Udinese. Attenzione, però, ai rossoblu: la formazione di Thiago Motta sta attraversando un ottimo momento di forma, come testimoniano le tre vittorie raccolte nelle ultime quattro partite. Un ruolino di marcia che ha permesso ai felsinei di risalire fino alla settima posizione, occupata in coabitazione con la Juventus.

Bologna-Inter, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la sfida contro l'Inter, sarà costretto a fare a meno di Arnautovic, messo ko da un problema muscolare. Nel 4-2-3-1 rossoblù potrebbe esserci quindi spazio per Barrow al centro dell'attacco, con il gambiano insidiato però dal rientrante Sansone. Alle sue spalle, sulla linea dei trequartisti, Orsolini, Ferguson e Soriano, mentre in mezzo al campo il prescelto per affiancare Schouten dovrebbe essere Dominguez. In difesa coppia centrale formata da Soumaoro e Lucumì, con Posch e Lykogiannis sulle corsie laterali. Tra i pali Skorupski.

Bologna-Inter, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, dall'altra parte, potrà contare sull'intera rosa a disposizione, eccezion fatta per Correa, ancora ai box per un problema muscolare. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, dovrebbe rivedersi Lukaku, galvanizzato dalla rete segnata in Champions League contro il Porto, al fianco di Lautaro Martinez, con Dzeko pronto ad entrare nel corso della ripresa. A centrocampo turno di riposo per Mkhitaryan, con Brozovic, affiancato da Barella e Calhanoglu, che riprenderà il suo posto in cabina di regia. Sulle fasce Dumfries e Di Marco, in difesa De Vrij è pronto a rilevare Acerbi: insieme all'olandese Skriniar e Bastoni.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrow. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Bologna-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Bologna-Inter, in programma domenica 26 febbraio alle 12.30 allo stadio Dall'Ara e valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.