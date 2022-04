Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Conquistare la vittoria per portarsi in vetta alla classifica. Questo l'obiettivo dell'Inter, che mercoledì 27 aprile, alle 20.15, farà visita al Bologna nel recupero della 20esima giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, si trovano al momento al secondo posto a -2 dal Milan capolista: raccogliere i tre punti contro gli emiliani, per Dzeko e compagni, significherebbe quindi operare il sorpasso a danno dei cugini rossoneri.

I rossoblù si presenteranno invece alla sfida privi di particolari obiettivi di classifica, ma nelle ultime settimane hanno dimostrato di attraversare un buon momento di forma, con sei punti raccolti negli ultimi quattro match (una vittoria e tre pareggi, di cui due conquistati contro Milan e Juventus).

Bologna-Inter, le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic, per la sfida contro l'Inter, dovrà fare a meno di Dijks, messo ko da un problema all'adduttore. Modulo di partenza dovrebbe essere il 3-4-2-1, con Soriano e Orsolini ad agire a supporto dell'unica punta Arnautovic. In mezzo al campo spazio per Svanberg e Schouten, con le corsie esterne presidiate da De Silvestri e Hickey. In difesa Soumaoro, Medel (accolto il ricorso per la riduzione della squalifica) e Theate, tra i pali Skorupski.

Bologna-Inter, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno degli infortunati Vidal, Gosens e Caicedo. Il modulo di riferimento sarà il consueto 3-5-2, con Correa che potrebbe far rifiatare uno tra Dzeko e Lautaro in attacco. A centrocampo ancora il terzetto formato da Barella, Brozovic e Calhanoglu, con Perisic ed uno tra Dumfries e Darmian sulle corsie esterne. In difesa possibile chance per D'Ambrosio, che potrebbe far rifiatare uno tra De Vrij e Skriniar. In porta Handanovic.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Hickey; Orsolini, Soriano; Arnautovic. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Bologna-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.