Bologna-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riprendere da dove aveva lasciato. L'Inter, che ha chiuso il girone di andata al comando della classifica con i suoi 46 punti, quattro in più del Milan, farà visita al Bologna nel primo impegno del 2022 (fischio d'inizio alle 12.30 di giovedì 6 gennaio al Dall'Ara) con l'obiettivo di conquistare l'ottava vittoria consecutiva. Una gara in cui i nerazzurri vogliono confermare il loro ruolo di favorita numero uno alla conquista dello scudetto, con gli uomini di Inzaghi che hanno allontanato le perplessità di inizio stagione con una serie di prestazioni più che convincenti. Il Bologna, invece, cercherà di conquistare un nuovo risultato positivo dopo la netta affermazione prima della sosta contro il Sassuolo, con i rossoblù che hanno espugnato con un secco 3-0 il Mapei Stadium.

Bologna-Inter, le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic, per la sfida contro l'Inter, dovrà fare i conti con numerose assenze: oltre a Mbaye e Barrow, impegnati in Coppa d'Africa, mancheranno infatti anche gli infortunati Kingsley e Schouten ed i positivi al Covid Dominguez, Hickey, Viola, Molla, Medel, Vignato e Santander. Modulo di partenza dovrebbe essere il consueto 3-4-2-1, con Orsolini e Sansone a supportare in attacco Arnautovic. In mezzo al campo Svanberg e Soriano con De Silvestri (in vantaggio su Skov Olsen) e Dijks sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Skorupski, il terzetto formato da Bonifazi, Soumaoro e Theate.

Bologna-Inter, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, dall'altra parte, dovrà fare a meno dello squalificato Calhanoglu e di Dzeko, positivo al Covid. In attacco, nel 3-5-2 nerazzurro, toccherà quindi a Sanchez (favorito su Correa) affiancare Lautaro Martinez, mentre a centrocampo, insieme a Brozovic e Barella, ci sarà spazio dal primo minuto per Vidal. Sulle corsie esterne Dumfries e Perisic sono in vantaggio rispettivamente su Darmian e Dimarco, in difesa il solito terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. In porta Handanovic.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Soumaoro, Theate; De Silvestri, Soriano, Svanberg, Dijks; Orsolini, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Bologna-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.