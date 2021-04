Bologna-Inter, le probabili formazioni: Gagliardini insidia Eriksen, rossoblù con Barrow

Ripartire con una vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter, che, dopo il rinvio del match con il Sassuolo e la pausa per gli impegni delle Nazionali, tornerà in campo sabato 3 aprile alle 20.45 al Dall'Ara di Bologna nella gara valevole per la 29ª giornata del campionato di Serie A. Una sfida nella quale i nerazzurri vorranno ribadire il loro ruolo di grande favorita per la conquista dello scudetto, mantenendo a debite distanze Milan, Juventus e Atalanta. I rossoblù, invece, si presenteranno all'impegno con la forza dei nervi distesi, dato che le ultime due vittorie contro Sampdoria e Crotone hanno permesso loro di mettere a distanza di sicurezza la zona retrocessione.

Bologna-Inter, le scelte dei due allenatori

Mihajlovic dovrà fare i conti con le assenze di Palacio (squalificato), Hickey (infortunato) e Skorupski (positivo al Covid). Tra i pali, quindi, toccherà a uno tra Da Costa e Ravaglia. In difesa, nel 4-2-3-1 emiliano, spazio per Tomiyasu, Soumaoro, Danilo e Dijks, mentre in mezzo al campo Schouten, Dominguez, Svanberg e Medel si contendono due maglie. In attacco Barrow sostenuto alle sue spalle da Sansone, Soriano ed uno tra Skov Olsen e Orsolini.

Conte, dall'altra parte, si affiderà al consueto 3-5-2, con il tandem d'attacco composto da Lukaku e Lautaro. A centrocampo Brozovic, Barella ed Eriksen (insidiato da Gagliardini) con Hakimi e Perisic sulle corsie esterne, mentre in difesa De Vrij, malgrado si sia negativizzato al Covid, dovrebbe sedere in panchina: al suo posto Ranocchia per completare il reparto con Skriniar e Ranocchia. Tra i pali Handanovic.

Bologna-Inter, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu; Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte