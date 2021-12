Bologna - Juventus 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

La Juventus avanza nella nebbia. Terza sconfitta di fila per il Bologna, che esce sconfitto dal Dall'Ara per 0-2 contro i bianconeri. La squadra di Mihajlovic non gioca una brutta gara, e alcuni dati lo dimostrano: più corner e più possesso palla per i rossoblù, ma a fare la differenza sono stati gli episodi. Il gol di Morata, nel primo tempo, arriva grazie ad una marcatura forse un po' blanda su Bernardeschi, libero di servire l'assist per lo spagnolo. Sfortunato invece il Bologna nella seconda rete: il tiro di Cuadrado è infatti involontariamente deviato da Hickey, che ne determina la traiettoria e batte Skorupski.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

MARCATORI: 6′ Morata, 68′ Cuadrado (J).

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri (46′ Skov Olsen), Svanberg (79′ Vignato), Dominguez, Hickey (85′ Viola); Soriano (85′ Santander), Barrow (79′ Sansone); Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Pellegrini (61′ Alex Sandro); McKennie (71′ Bentancur), Arthur (61′ Locatelli), Rabiot; Bernardeschi, Morata (85′ Kaio Jorge), Kean (71′ Kulusevski). Allenatore: Allegri.

ARBITRO: Orsato di Schio.

NOTE: ammoniti Dominguez (B); McKennie (J).

Bologna - Juventus 0-2: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Bologna - Juventus 0-2 giocata sabato 18 dicembre sono disponibili su Sky Sport