Bologna-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Lasciarsi alle spalle il pareggio di Venezia e tornare alla vittoria per non perdere ulteriore contatto dalla zona Champions. Questo l'obiettivo della Juventus, che sabato 18 dicembre, alle 18, farà visita al Bologna di Mihajlovic nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri, autori di una prima parte di stagione sottotono, occupano al momento la sesta posizione insieme alla Roma con i loro 28 punti, a -12 dall'Inter capolista e a -8 dal quarto posto del Napoli. I rossoblù, reduci dai ko con Fiorentina e Torino, viaggiano invece a metà classifica a quota 24 e contro la Vecchia Signora cercheranno un nuovo risultato di prestigio tra le mure amiche dopo le affermazioni con Lazio e Roma.

Bologna-Juventus, le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic, per la gara contro la Juventus, dovrà fare a meno degli infortunati Kingsley e Schouten. Nel 3-4-2-1 rossoblù ci sarà spazio per Arnautovic al centro dell'attacco, con l'austriaco sostenuto da Soriano e Barrow. In mezzo al campo Dominguez e Svanberg, con De Silvestri a destra ed uno tra Hickey e Dijks a sinistra. Pacchetto arretrato composto da Soumaoro, Medel e Theate, in porta Skorupski.

Bologna-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare i conti con le assenze di Chiesa, Dybala, Danilo e Ramsey. Modulo di partenza dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Cuadrado, Kulusevski e Bernardeschi chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Morata. A centrocampo Locatelli e Bentancur sono favoriti su Rabiot e McKennie, mentre in difesa possibile spazio per Pellegrini sulla corsia sinistra. Insieme a lui, a completare il reparto, Bonucci, De Ligt e De Sciglio. In porta Szczesny.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Locatelli, Bentancur; Cuadrado, Kulusevski, Bernardeschi; Morata. All. Allegri

Bologna-Juventus, dove vedere le partite in diretta tv e streaming

La partita Bologna-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata ad Edoardo Testoni, commento tecnico di Simone Tiribocchi.