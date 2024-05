Dove vedere Bologna-Juventus in tv: le probabili formazioni

Un vero e proprio terremoto, quello che ha scosso la Juventus nei giorni scorsi. Massimiliano Allegri, malgrado la conquista della Coppa Italia, è stato infatti sollevato dall'incarico dalla società per "comportamenti non compatibili con i valori del club". Al suo posto, in panchina, Paolo Montero, promosso alla prima squadra dalla formazione Primavera per guidare i bianconeri in queste due ultime giornate di campionato. E l'ex difensore farà il proprio debutto in occasione della trasferta di Bologna, in una sfida in cui in palio ci sarà il terzo posto: i rossoblù, al momento, hanno infatti 67 punti, esattamente come la Vecchia Signora.

Bologna-Juventus, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la sfida con la Juventus, dovrà fare a meno di Zirkzee, costretto ai box per un problema ai flessori. A guidare l'attacco rossoblù dovrebbe quindi esserci spazio per Odgaard, favorito su Castro. Ballottaggi tra Orsolini e Ndoye e Fabbian e Urbanski per completare la linea di trequartisti insieme a Saelemakers, mentre davanti alla difesa ci saranno Freuler e Aebischer. Nella retroguardia coppia centrale formata da Lucumì e Calafiori con Posch e Kristiansen sulle corsie esterne.

Bologna-Juventus, le scelte di Montero

Montero, per la sua prima sulla panchina bianconera, non dovrebbe stravolgere la squadra, affidandosi allo stesso 3-5-2 visto sotto la gestione Allegri. A guidare l'attacco ci saranno Vlahovic e Chiesa, mentre la linea di centrocampo sarà formata da Cambiaso, Locatelli, McKennie, Rabiot e Kostic, che dovrebbe essere preferito a Iling jr. In difesa il solito terzetto formato da Gatti, Bremer e Danilo.

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

Bologna-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Juventus, in programma lunedì 20 maggio alle 20.45 allo stadio Dall'Ara, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.