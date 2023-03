Bologna-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Al “Dall’Ara” si ripropone la sfida che poco meno di due mesi fa ha messo in palio un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. In quell’occasione ad imporsi di misura all’Olimpico fu la Lazio, che dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Conference League contro l’AZ Alkmaar, cerca nel campionato conforto ma anche spinta in vista del ritorno di coppa e del derby contro la Roma. Di fronte ai biancocelesti un Bologna refrattario ai pareggi (appena uno nel 2023, ottenuto davanti al pubblico amico contro la Cremonese) che negli ultimi quindici giorni ha saputo mettere al tappeto l’Inter in casa per poi perdere sul campo del Torino dopo un filotto di tre vittorie esterne consecutive per 3-1 (centrate contro Udinese, Fiorentina e Sampdoria). Nelle ultime tre sfide di campionato giocate in Emilia la Lazio ha raccolto appena un punto. L'ultimo incontro nell’impianto rossoblù risale al 3 ottobre 2021, coi padroni di casa che si imposero con un netto 3-0. Complessivamente, sarà invece la sfida numero 138 in Serie A: il bilancio vede i biancocelesti avanti 54-46 nel numero delle vittorie ottenute.

Bologna-Lazio, le scelte di Thiago Motta

Il tecnico dei rossoblù non avrà Dominguez, ancora infortunato, ma dovrebbe recuperare Orsolini che per un fastidio muscolare non si è allenato al meglio, ma è comunque in predicato per figurare nell’undici iniziale tra le linee insieme a Ferguson e Soriano. Come vertice offensivo, Zirkzee sembra godere dei favori del pronostico per una maglia dal 1’ nella volata con Barrow ed Arnautovic, anche se è molto probabile una staffetta in corso d’opera. La diga mediana dovrebbe contemplare Schouten e Moro (in vantaggio su Medel), mentre la retroguardia a protezione di Skorupski prevederà Posch a destra, Cambiaso (in vantaggio su Lykogiannis) a sinistra e la coppia centrale formata da Lucumi e uno tra Soumaoro e Sosa.

Bologna-Lazio, le scelte di Sarri

Sicuramente due gli indisponibili per la trasferta sul campo dei rossoblù, visto che oltre ad Immobile – che prosegue nel suo percorso di recupero dall’infortunio – sarà assente anche Marusic fermato dal giudice sportivo. In attacco conferma quindi per il tridente composto da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson, mentre come terzini la scelta ricadrà su Lazzari e Hysaj. Sembra essere rientrato l’allarme sulle condizioni di Casale, uscito anzitempo nella sfida di Conference contro l’AZ: è rientrato in gruppo e si candida per una maglia da titolare (in lizza con Patric) al centro del pacchetto arretrato al fianco di Romagnoli. Diversa la situazione di Cataldi, che – dolorante ad un ginocchio – potrebbe passare la mano: in pole position per rilevarlo nel cuore della mediana c’è però Vecino e non Marcos Antonio, con Milinkovic Savic e Luis Alberto ad agire da interni. Tra i pali torna Provedel.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Soumaoro, Cambiaso, Schouten, Moro, Orsolini, Ferguson, Soriano, Zirkzee. All. Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri

Bologna-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Lazio, in programma sabato 11 marzo allo stadio “Dall’Ara” di Bologna con inizio alle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.