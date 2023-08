Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Inizierà dal Dall'Ara di Bologna il campionato di serie A 2023/2024 del Milan. I rossoneri, rivoluzionati in sede di mercato, con numerosi innesti arrivati nel corso di queste settimane alla corte di Stefano Pioli, faranno visita ai rossoblù nella prima giornata del nuovo torneo. Una sfida in cui il Diavolo vorrà raccogliere l'intera posta in palio, con Giroud e compagni che dovranno però fare i conti con la voglia degli uomini di Thiago Motta di conquistare un risultato positivo di fronte al proprio pubblico.

Bologna-Milan, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la gara contro il Milan, è pronto ad affidarsi al 4-2-3-1, con Zirkee favorito su Barrow per il ruolo di punta centrale. Alle spalle dell'olandese spazio per il terzetto formato da Orsolini, Ferguson e Ndoye, mentre il tandem di centrocampo sarà composto da Dominguez e Aebischer. In difesa Lucumi e Beukema centrali, con Posch e Corazza sulle corsie laterari. In porta Skorupski.

Bologna-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, punterà sul 4-3-3 già visto nel corso del precampionato, sistema di gioco che pare aver ormai soppiantato il vecchio 4-2-3-1. In attacco, a completare il tridente con Giroud e Leao, ci sarà Pulisic, favorito su Chukwueze. In mezzo al campo Krunic in cabina di regia con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati, mentre in difesa ci sarà Thiaw a comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria (o Kalulu) a destra ed Hernandez a sinistra, tra i pali Maignan.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Beukema, Corazza; Dominguez, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. Thiago Motta

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Bologna-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Bologna-Milan, in programma lunedì 21 agosto alle 20.45 allo stadio Dall'Ara e valevole per la prima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.