Milan, come giocherà all'esordio con il Bologna: la probabile formazione

Inizierà ufficialmente lunedì 21 agosto alle 20.45 al Dall'Ara di Bologna la stagione 2023/2024 del Milan. I rossoneri, che hanno terminato lo scorso torneo al quarto posto, affronteranno i rossoblù di Thiago Motta nella prima giornata di serie A. Un match non privo di insidie, ma in cui i rossoneri, vogliosi di lottare per il titolo, andranno a caccia dell'intera posta in palio per iniziare al meglio il proprio campionato.

La probabile formazione

Stefano Pioli, rispetto all'annata scorsa, può contare su una rosa profondamente rinnovata, con numerosi rinforzi arrivati in sede di mercato. Innesti che hanno spinto il tecnico ad abbandonare il 4-2-3-1 delle ultime stagioni per passare al 4-3-3, sistema di gioco che verrà utilizzato anche a Bologna. Al centro dell'attacco ci sarà ancora Giroud, sostenuto a sinistra da Leao e a destra da Pulisic, in vantaggio su Chukwueze. A centrocampo Krunic in cabina di regia, con Reijnders e Loftus-Cheek ai suoi lati (indisponibile Musah, che deve scontare una giornata di squalifica per l'espulsione rimediata con il Valencia nell'ultima giornata della scorsa Liga). In difesa, invece, Thiaw dovrebbe essere preferito a Kaluku e Kjaer per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria a destra ed Hernandez a sinistra, tra i pali Maignan.

Questa, nel dettaglio, la probabile formazione: