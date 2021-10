Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Vincere per rimanere in scia del Napoli capolista e dimenticare il ko in Champions League contro il Porto. Questo l'obiettivo del Milan che sabato 23 ottobre, alle 20.45, farà visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic. I rossoneri, in campionato, vengono da quattro vittorie consecutive, di cui l'ultima, quella con il Verona, arrivata al termine di una pazzesca rimonta. Un andamento che ha portato la formazione di Stefano Pioli a sognare lo scudetto, consapevole, però, che la strada che porta al tricolore si preannuncia lunga e ricca di insidie. Proprio a partire dalla sfida del Dall'Ara, con i rossoblù che nelle ultime settimane hanno dimostrato di essere in salute, come testimoniato dai quattro punti conquistati nelle ultime due gare contro Lazio e Udinese.

Bologna-Milan, le scelte di Mihajlovic

Mihajlovic, per la sfida contro il Milan, sarà privo di Kingsley (out per quattro mesi in seguito alla frattura al perone) e rischia di dover fare a meno anche di Dominguez, alle prese con un affaticamento. Torna invece a disposizione Schouten, che dovrebbe però partire dalla panchina. Il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1, con Soriano e Barrow chiamati ad agire alle spalle dell'unica punta Arnautovic. In mezzo al campo Medel e Svanberg con De Silvestri e Hickey sulle corsie laterali, mentre in difesa possibile conferma per Binks insieme a Soumaoro e Theate. In porta Skorupski.

Bologna-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, ancora alle prese con le assenze degli infortunati Maignan, Florenzi e Messias e dei positivi al Covid Hernandez e Diaz, si affiderà al consueto 4-2-3-1, con Ibrahimovic che potrebbe trovare spazio dal primo minuto al centro dell'attacco al posto di Giroud. Sulla trequarti, con Rebic non al meglio, si candida per un posto da titolare il giovane Maldini (in ballottaggio con Krunic) insieme a Leao e Saelemaekers. A centrocampo Tonali, Kessie e Bennacer si contendono due maglie, mentre in difesa potrebbe osservare un turno di riposo Kjaer: pronto al suo posto Romagnoli per comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Kalulu e Calabria (in vantaggio su Ballo-Touré), in porta ancora Tatarusanu con Mirante in panchina.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Medel, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Maldini, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

Bologna-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.