Bologna-Milan, le probabili formazioni: Pioli recupera Bennacer, chance Tomori

Trasferta in casa del Bologna per il Milan, chiamato al riscatto dopo gli ultimi due ko consecutivi. I rossoneri, al comando della classifica con i loro 43 punti, stanno infatti attraversando il primo vero momento difficile della stagione, con le sconfitte contro Atalanta in campionato e Inter in Coppa Italia che rischiano di minare le certezze fin qui acquisite. Ecco quindi che al Dall'Ara, sabato 30 gennaio (fischio d'inizio alle 15), sarà vietato sbagliare.

Bologna-Milan, le scelte dei due allenatori

La formazione di Mihajlovic, reduce dal ko in casa della Juventus, dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1, con in attacco Barrow (favorito su Palacio) sostenuto da Orsolini, Soriano ed uno tra Sansone e Vignato. In mezzo al campo ballottaggio Dominguez-Svanberg per una maglia da titolare accanto a Schouten, mentre la difesa sarà composta da De Silvestri, Danilo, Tomiyasu e Dijks.

Stefano Pioli, per la sfida con i rossoblù, dovrà fare a meno di Kjaer e Brahim Diaz. Al centro della difesa, insieme a Romagnoli, spazio quindi per Tomori, mentre per il ruolo di trequartista, con Calhanoglu ancora positivo al Covid, si candidano Leao, Krunic e Rebic. A centrocampo recupera Bennacer, che dovrebbe trovare spazio fin dall'inizio insieme a Kessié.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Leao, Castillejo; Ibrahimovic. All. Pioli