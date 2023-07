Bologna-Monaco, dove vedere l'amichevole in diretta tv e streaming

Concluso il ritiro e tornato a Casteldebole, il Bologna inizia a fare sul serio in vista dell'esordio ufficiale in Coppa Italia e poi quello in campionato, con un'amichevole contro il Monaco in programma il 28 luglio alle 18. Thiago Motta è rimasto per crescere ancora insieme ad una formazione che nella seconda parte di stagione appena conclusa ha fatto vedere ottime cose. Il mercato per ora è abbastanza bloccato con i felsinei che hanno riscattato Posch, sorpresa della scorsa annata, e acquistato in difesa Beukema. Nessuna cessione importante ad oggi, anche se il pressing di molte squadre su Orsolini, Dominguez e altri non è di certo finito.

Il Bologna nella sua estate 2023 ha giocato una sola gara contro il Palermo, match che è terminato 2-2 con Barrow e Raimondo a portare i rossoblu sul doppio vantaggio e Damiani e Soleri a rimettere tutto in parità nel finale. La prossima sfida sarà come detto contro il Monaco che potrebbe essere più rodato visto che è alla quinta amichevole estiva. Nelle precedenti ha pareggiato con l'Union Saint-Gilloise 1-1, perso 3-0 con il Cercle Brugge e poi vinto 3-1 e 2-0 con Betis e Leeds. La squadra del Principato giocherà anche sabato sera contro il Genoa al Ferraris.

Bologna-Monaco in diretta tv e streaming

Grande calcio estivo quindi a Castledebole con la gara delle 18 di domani, 28 luglio, che sarà trasmessa da Sky al canale numero 202 in tv. Sarà possibile inoltre guardare la gara in streaming sulla App Sky e su Now TV.