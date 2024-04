Bologna-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

È un Bologna con vista Champions quello che vuole provare a dare sempre più sostanza al sogno-podio, distante appena quattro lunghezze. Lo dice la classifica, che vede i rossoblù al quarto posto, lo conferma la solidità mostrata dalla formazione guidata da Thiago Motta, terza nella graduatoria delle migliori difese del torneo dietro solo a Inter e Juventus e nona in quella che contempla le retroguardie meno perforate dei cinque principali campionati europei. Questo grazie soprattutto all’eccellente ruolino di marcia interno, che contempla dodici vittorie, due pareggi e gli unici due k.o. incassati contro le formazioni milanesi: e proprio al Dall’Ara gli emiliani proveranno a confermare il loro momento eccellente, al cospetto di un Monza che galleggia tranquillo a metà del gruppo.

I brianzoli sono reduci da due sconfitte patite tra le mura amiche il Napoli e precedentemente a Torino. Il bilancio è in equilibrio per ciò che concerne le sfide in Serie A: una vittoria per parte e un pareggio in tre confronti, in cui entrambe le squadre hanno realizzato un totale di due reti. Dopo essere rimasto imbattuto nei primi cinque confronti casalinghi contro il Monza tra Serie B e Serie C (due affermazioni e tre segni X), il Bologna ha perso il più recente proprio nel massimo campionato, a febbraio dello scorso anno col minimo scarto.

Bologna-Monza, le scelte di Thiago Motta

L’allenatore rossoblù è ancora privo di Soumaoro e Odgaard, ma dovrà rinunciare anche a Saelemaekers, appiedato dal giudice sportivo. In difesa, davanti a Skorupski tra i pali (favorito su Ravaglia) dovrebbero prendere posto Posch a destra e Kristiansen a sinistra – in vantaggio su Lykogiannis – mentre al centro il rientrante Beukema proverà a scalzare uno tra Lucumì ed il diffidato Calafiori. A centrocampo sembrano sicuri del posto Freuler e Ferguson, con Fabbian che duella con Aebischer per una maglia da titolare. Sugli esterni inamovibile a destra Orsolini, sul versante opposto agirà uno tra Urbanski e Ndoye. In avanti, intoccabile Zirkzee.

Bologna-Monza, le scelte di Palladino

L’allenatore della squadra biancorossa recupera Vignato e D’Ambrosio (il quale dovrebbe però lasciare spazio a destra a Birindelli) ma perde Mota Carvalho e lo squalificato Caldirola. Le certezze sono rappresentate da Di Gregorio tra i pali, Djuric a guidare l’attacco e la diga mediana che sarà formata da Pessina e Gagliardini. In difesa possibile il ritorno alla difesa a quattro con Marì e Izzo centrali e Andrea Carboni sul versante mancino. In avanti, la linea di trequartisti potrebbe prevedere Colpani con Zerbin e Valentin Carboni esterni. Le soluzioni alternative sono rappresentate dall’utilizzo di Maldini nel versante offensivo oppure dalla rinuncia a Zerbin per Bondo (con il passaggio ad una mediana a tre) o per Pereira schierato sul binario sinistro con il passaggio a tre dietro.

Bologna-Monza, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson, Ndoye, Zirkzee. All. Thiago Motta

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio, Birindelli, Marí, Izzo, A. Carboni, Gagliardini, Pessina, Colpani, V. Carboni, Zerbin, Djuric. All. Palladino

Bologna-Monza, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Monza, in programma sabato 13 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Dall’Ara” di Bologna, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.