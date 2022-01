Bologna - Napoli 0-2: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Un brutto Bologna cede il passo ad un Napoli solido e con più qualità. I rossoblù fanno una fatica enorme nell'andare al tiro in porta e senza segnare è difficile vincere le partite. Cosa che alla squadra di Mihajlovic, ultimamente, viene piuttosto male: sono infatti cinque le sconfitte per i rossoblù negli ultimi sei incontri di Serie A, segno evidente che c'è qualcosa che non funziona.

Il tabellino

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano (22' st Vignato), Viola (7' st Domunguez), Svanberg, Hickey (27' st Pyyhtia); Arnautovic (7' st Falcinelli), Sansone (7' st Skov Olsen). A disposizione: Bagnolini, Bardi, Bonifazi, Stivanello, Medel, Cangiano, van Hooijdonk. Allenatore: Mihajlovic.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz (41' st Ghoulam), Lobotka; Elmas (41' st Petagna), Zielinski (35' st Demme), Lozano (26' st Politano); Mertens (26' st Osimhen). A disposizione: Marfella, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Vergara. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

MARCATORI: 20' pt Lozano (N), 2' st Lozano (N).

NOTE: Ammoniti: Soumaoro, Theate, Binks (B); Zielinski (N). Recupero: 1' pt, 4' st.

