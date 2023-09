Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli campione d'Italia scende in campo per sfidare il Bologna domenica alle 18. Gli azzurri avrebbero bisogno di una vittoria convincente per scacciare le tante critiche ricevute dopo il ko con la Lazio, il pari di Genova con il Genoa e la vittoria solo nel finale con il Braga in Champions League. La squadra di Rudi Garcia con è lo schiacciasassi di Spalletti e così i campani sono già lontani dall'Inter capolista. In crescita è invece la formazione di Thiago Motta che dopo la sconfitta iniziale con il Milan ha pareggiato con Juve e Verona e battuto il Cagliari, si presenterà così al match in striscia positiva di tre giornate.

Bologna, le scelte di Thiago Motta

Buone notizie per Thiago Motta che ha riaccolto in gruppo Saelemaeker, il belga è quindi pronto anche se partirà della panchina. In attacco nel 4-2-3-1 Zikzee sarà il riferimento centrale con Karlsson e Ferguson sicuri del posto alle sue spalle e Ndoye in vantaggio su Orsolini a destra. Per il resto dentro tutti i titolari con Freuler che dovrebbe spuntarla in mediana nel ballottaggio con Moro.

Napoli, le scelte di Rudi Garcia

Il Napoli ha perso nella sfida con il Braga Rrahmani per infortunio, al suo posto nel cuore della difesa ci sarà ancora Ostigard con Juan Jesus, esordio dal primo minuto quindi ancora rimandato per Natan. Per il resto una sola novità per Garcia che dovrebbe schierare dall'inizio Lindstrom nel tridente con Osimhen e Kvartskhelia, il danese avrebbe vinto la concorrenza di Politano e Raspadori.

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1) Skorupksi, Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Aebishcer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

Bologna-Napoli in diretta tv e streaming

La sfida del Dell'Ara tra Bologna e Napoli di domenica alle 18 sarà trasmessa unicamente da DAZN che metterà a disposizione le immagini ai suoi abbonati sul sito internet e sulla App ufficiali su cui è possibile seguire tutte le partite di Serie A.