Bologna-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Bologna-Napoli è una gara delicata sia per Mihajlovic che per Spalletti. I due tecnici hanno bisogno di una vittoria per allontanare le ultime critiche. I felsinei arrivano alla sfida dopo il ko con il Cagliari, ricco di polemiche, il quarto nelle ultime cinque partite. Una marcia da invertire per provare a restare vicini al settimo posto, ora lontano cinque lungheze. Gli azzurri scenderanno invece in campo per continuare a coltivare il sogno Scudetto, con l’Inter lontana sei punti e con una gara da recuperare. Spalletti è tornato a vincere in campionato grazie alla prodezza di Petagna contro la Sampdoria ma è subito dopo caduto in Coppa Italia in casa con la Fiorentina.

Bologna-Napoli: le scelte di Mihajlovic

Il Bologna è in piena emergenza, fuori dai giochi Kingsley, Schouten e probabilmente Orsolini, non ci sarà nemmeno Barrow convocato in Nazionale e al momento sono positivi al Covid Medel, Vignato e Santander. Rosa ridotto all’osso per Mihajlovic che recupera HIckey, sicuro titolare a questo punto sulla destra del centrocampo cinque in cui ci saranno anche Svanberg, Soriano e Dominguez, che continua a convivere con il problema alla spalla. In difesa torna Soumaoro con Binks e Theate, mentre con Oroslini ai box e Barrow in Coppa d’Africa il compagno di Arnautovic in attacco dovrebbe essere Sansone.

Bologna-Napoli: le scelte di Spaletti

Non mancano i problemi anche per il Napoli che continua a dover fare a meno di Osimhen, Insigne, Koulibaly, Ounas e Anguissa, fuori dai giochi anche Ospina che si è fermato in Coppa Italia così tra i pali tornerà Meret. La difesa è già fatta con Tuanzebe che partirà dalla panchina e quindi in mezzo ci saranno Rrahamni e Juan Jesus, mentre a sinistra torna Mario Rui. Tre i nodi da sciogliere dalla mediana in su, Demme e Lobotka sono in vantaggio su Fabian Ruiz, a sinistra Elmas sembra favorito su Lozano e nel ruolo di centravanti alla fine dovrebbe spuntarla Mertens su Petagna. Rientra dopo il tampone negativo al Covid Zielinski.

Bologna-Napoli: le probabili formazioni

Bologna (3-5-2) Skorupski, Soumaoro, Binks, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, HIckey; Orsolini, Arnautovic.

Napoli (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Zielinksi, Elmas; Mertens

Bologna-Napoli: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Bologna-Napoli di lunedì sarà visibile solamente su DAZN. La piattaforma mostrerà le immagini della sfida agli abbonati attraverso la propria app disponibile su smartphone, tablet, tv abilitati e consolle come Palystation e Xbox. Non ci sarà invece la diretta su Sky. La telecronaca del match è stata affidata a Stefano Borghi e all’ex bomber Simone Tiribocchi.