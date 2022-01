Napoli, segnali Scudetto in arrivo da Bologna

Due gol di Lozano e una prova più che convincente rilanciano il Napoli nella corsa Scudetto. Il sogno continua, anche se l’Inter è a più quattro e ha anche una gara in meno. Non sarà facile perché i nerazzurri non conoscono più il significato della parola sconfitta, ma da Bologna gli azzurri tornano con tanti segnali che possono mettere paura ai nerazzurri.

Napoli, dopo il Bologna la candidatura allo Scudetto avanza

I novanta minuti del Dall’Ara sono un ritorno al recente passato per la squadra di Spalletti che gioca un bel calcio, vince e non va mai in affanno. E’un Napoli simile a quello di inizio stagione e il motivo è molto semplice: in campo ci sono quattro titolari in più rispetto alle ultime sfide e a fare la differenza sono soprattutto i rientri di Fabian Ruiz e Zielinski.

Le assenze hanno pesato tanto e la dimostrazione, al di là delle tante parole, la si vede in campo. Le alternative fanno quel che possono, ma lo spagnolo e il polacco hanno una marcia in più e quando la innestano tutto il Napoli svolta.

Il vero Napoli deve ancora tornare

Il segnale all’Inter è chiaro: la formazione campana non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa verso il titolo. Anche oggi infatti Spalletti non ha potuto schierare Kuoulibaly, Anguissa e Insigne, quando torneranno anche loro arriverà una nuova accelerata che rischia di cambiare le gerarchie attuali del campionato.

Serviranno un paio di settimane, forse qualcosa in più per chi è impegnato in Coppa d’Africa, mentre è quasi pronto Osimhen che oggi ha giocato una ventina di minuti dopo due mesi di assenza. Sì, perché il Napoli terzo in classifica è rimasto in scia alle migliori non solo senza buona parte dei suoi titolari, ma anche senza il suo cannoniere principe. Se la sfortuna smetterà di guardare con così tanta attenzione verso Castelvolturno la candidatura allo Scudetto di Insigne e compagni sarà sempre più forte.