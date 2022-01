Napoli, verso il Bologna: torna Zielinski, rebus Ospina

L’emergenza c’è ancora, ma l’infermeria inizia piano piano a svuotarsi, così Luciano Spalletti può sorridere in vista del match contro il Bologna di lunedì sera. Il Napoli torna in campionato per dimenticare in fretta la delusione in Coppa Italia con l’eliminazione ad opera della Fiorentina che ha fatto storcere il naso a tanti tifosi. Capitolo chiuso però, ora c’è un terzo posto da difendere e il sogno Scudetto da continuare a cullare.

Napoli, verso il Bologna con Zielinski e Mario Rui

L’Inter affronterà infatti l’Atalanta in trasferta, partita insidiosa con Gasperini che ha la missione di fermaare Inzaghi in modo da tenere aperta la lotta pr il Tricolore. Il colpaccio della Dea è un desiderio anche sotto il Vesuvio, il resto però lo dovrà fare il Napoli che lunedì a Bologna non avrà di certo vita facile. Oggi la ripresa degli allenamenti ha portato qualche buona notizie: Osimhen è tornato in gruppo, sta bene ma ovviamente non può aver già recuperato la forma migliore, si deciderà solo nei prossimi giorni se portarlo con la squadra o aspettare la sfida alla Salernitana per la prima convocazione post infortunio.

Al Dall’Ara ci sarà sicuramente Zielinksi, che si è negativizzato oggi e quindi tornerà ad occupare il posto alle spalle dell’unica punta, per questo ruolo solito ballottaggio tra Mertens e Petagna. Tampone negativi nei giorni scorsi anche per Mario Rui e Meret e soprattutto quello del portiere è decisamente un sospiro di sollievo per Spalletti.

Ieri infatti si è fermato Ospina che ha dovuto abbandonare il campo a fine primo tempo. I primi report parlano di un problema muscolare, domani il numero si sottoporrà agli esami del caso, ma in questo momento è a forte rischio per il match contro il Bologna. Se non dovesse farcela toccherà proprio a Meret. Sicuro assente invece Lorenzo Insigne che continua il suo programma di recupero e sarà pronto tra circa due settimane.