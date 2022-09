Bologna, Thiago Motta in pole per sostituire Mihajlovic

Il Bologna continua la caccia al nuovo allenatore. Dopo l'addio a Sinisa Mihajlovic, i felsinei hanno tastato il terreno con Roberto De Zerbi che però avrebbe rifiutato per rispetto all'ex mister rossoblu. Così sono altri adesso i nomi che ruotano attorno alla prima panchina saltata in Serie A, i dirigenti stano infatti valutando con attenzione alcuni profili ma ce n'è uno che sembra stuzzicare più di altri.

Nuovo allenatore Bologna, Thiago Motta in pole

Si tratta di Thiago Motta che dopo una lunga e vincente carriera da calciatore ha intrapreso quella da allenatore prima nella giovanili del PSG, poi con il Genoa, avventura questa finita dopo molte sconfitte e pochissime gioie, e infine con lo Spezia. Proprio con le Aquile l'ex centrocampista centrale dell'Inter e della Nazionale ha concluso il campionato raggiungendo l'obiettivo stagionale, la salvezza. Non un'impresa semplice vista la rosa dei liguri.

In estate è stato però sostituito da Gotti, che per ora ha iniziato bene l'annata conquistando cinque punti e lasciandosi ben alle spalle la zona retrocessione. Il lavoro di Thiago Motta al Picco però è stato ottimo e adesso sembra essere arrivato il momento per la sua terza occasione in serie A. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà i contatti tra le parti proseguiranno domani e potrebbero anche portare alla fumata bianca, appena in tempo per la sfida di domenica con la Fiorentina. Curiosamente Thiago Motta potrebbe trovarsi subito di fronte Italiano, l'allenatore di cui aveva preso il posto a Speizia,

Ranieri e Paulo Sousa le alternative come nuovo allenatore del Bologna

Nel caso in cui non si riuscisse a trovare la quadra con Thiago Motta, il Bologna avrebbe comunque altri nomi sul taccuino. Ci sarebbe Ranieri, libero dopo l'ottima stagione e mezza con la Sampdoria e infine Paulo Sousa. Il portoghese era San Siro durante Milan-Bologna e sarebbe stato proposto da un intermediario, sempre secondo Alfredo Pedullà. Per ora però entrambe devono aspettare, c'è Thiago Motta in pole position per il Bologna che ha bisogno di trovare subito la prima vittoria in campionato per allontanare le sabbie mobili della bassa classifica.