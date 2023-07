Dove vedere Bologna-Palermo in diretta tv e streaming

Sarà calcio d'estate, ma in questi giorni si inizia a fare sul serio. I ritiri sono tutti iniziati ormai da almeno una settimana, le prime sgambate contro squadre dilettantistiche sono servite a ritornare a giocare una partita dopo tanto tempo, ora però è il momento di accelerare e il calendario delle amichevoli estive inizia a farsi interessante.

Sabato 22 luglio alle 18 va in scena a Rovereto la sfida tra il Bologna e il Palermo, con i felsinei che dopo l'ottima stagione in Serie A hanno una gran voglia di alzare l'asticella, e i rosanero che stanno impostando la squadra per provare il salto dalla B al massimo campionato italiano. Per Thiago Motta sarà il secondo test dopo il 13-0 con il Rio Pusteria, formazione dilettantistica, per Corini invece sarà la terza amichevole con il 12-0 sulla Bassa Anaunia e il primo campanello d'allarme stagionale suonato dopo la sconfitta 1-0 con la Virtus Verona (Serie C).

L'amichevole Bologna-Palermo in diretta tv e streaming gratis

I tifosi potranno vedere la partita in diretta streaming gratuitamente su BFC TV, la televisione ufficiale dei rossoblu a disposizione di tutti sul sito ufficiale dei felsinei e anche sulla pagina Youtube e su quella Facebook sempre del club emiliano. Non ci sarà nessun costo, nessun abbonamento da sottoscrivere o altro, la visione del match sarà libera.

Thiago Motta schiererà gli uomini che avrà a disposizione, quindi più o meno gli stessi dell'anno scorso, ancora il mercato in entrata del Bologna non si è mosso anche se si sta cercando di trovare l'intesa per Federico Bernardeschi e Ballo-Tourè, fuori dal progetto tecnico del Milan. Scatenato invece il Palermo che ha già portato alla corte di Corini i difensori Lucioni e Ceccaroni, gli attaccanti Roberto Insigne e Mancuso e i talentini Vlasic e Desplachens, portiere che ha appena vinto il titolo di miglior numero uno del Mondiale Under 20.