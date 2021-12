Bologna - Roma 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Ancora una vittoria per il Bologna: basta una rete di Svanberg per guadagnare altri tre punti e rimanere agganciati al treno per l'Europa. La squadra di Mihajlovic dopo il 3 a 0 alla Lazio batte anche la Roma, confermando il feeling eccezionale sul prato del Dall'Ara anche contro le big.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

RETI: 35′ Svanberg

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen (80′ De Silvestri), Svanberg, Dominguez (90′ Vignato), Hickey; Soriano, Barrow (90′ Orsolini); Arnautovic (17′ Sansone). A disposizione: Bagnolini, Bardi, Binks, Cangiano, Dijks, Santander, Van Hooijdonk, Viola. All. Sinisa Mihajlovic.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (73′ Vina), Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout (64′ Cristante), Diawara (46′ Carles Perez), Mkhitaryan, El Shaarawy (51′ Shomurodov); Zaniolo, Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, Calafiori, Darboe, Kumbulla, Reynolds, Zalewski. All. Josè Mourinho.

ARBITRO: Pairetto

AMMONITI: Soriano, Abraham, Carles Perez, Zaniolo, Sansone, Karsdorp

Bologna - Roma 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Bologna - Roma 1-0 giocata mercoledì 1 dicembre sono disponibili su Sky Sport