Bologna-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E’ la sfida tra due delle formazioni che hanno avuto maggiori difficoltà nelle ultime quattro giornate, nelle quali Bologna e Roma hanno messo in cassaforte appena due lunghezze (solo lo Spezia e la retrocessa Sampdoria, con un pari e tre sconfitte, hanno fatto peggio). Se lo sguardo degli emiliani è già rivolto alla prossima stagione, con i 46 punti accumulati finora che permettono di navigare serenamente nelle tranquille acque del centroclassifica, l’ambiente giallorosso è in fibrillazione per la stretta finale di Europa League (la prossima settimana è in programma il ritorno a Leverkusen della semifinale, dopo il successo di misura dell’andata), obiettivo che ha sortito l’effetto di distogliere un po’ l’attenzione dalla volata Champions in Serie A. Traguardo che resta alla portata della Roma, ma a quattro turni dal termine – e cinque lunghezze di ritardo dal quarto posto – la situazione si è oggettivamente complicata. Il Bologna, imbattuto da cinque match interni consecutivi, è leggermente attardato nel bilancio degli scontri diretti, che vede i giallorossi in vantaggio per 57 a 53, a cui vanno aggiunti 48 pareggi.

Bologna-Roma, le scelte di Thiago Motta

L’allenatore dei felsinei dovrà apportare alcuni correttivi alla squadra in considerazione delle indisposizioni, ma anche dell’assenza di Lucumì (in permesso per la nascita del figlio) e dello squalificato Posch. Nella retroguardia a quattro – in cui mancherà anche l’infortunato Soumaoro – a protezione di Skorupski la coppia centrale sarà quindi formata da Bonifazi e Sosa, con Cambiaso, Lykogiannis e De Silvestri a contendersi i due posti da esterni bassi. A centrocampo Schouten è alle prese con un leggero affaticamento che non dovrebbe però pregiudicare la sua presenza in campo, affiancato da Dominguez (con l’alternativa nel reparto costituita da Moro). In avanti, reclama spazio un ormai ristabilito Arnautovic il quale è in concorrenza con Barrow per un posto dal 1’. Alle sue spalle, agiranno Ferguson, Orsolini e Aebischer.

Bologna-Roma, le scelte di Mourinho

La priorità, forse assoluta, a questo punto della stagione dovrebbe essere l’Europa League, cosa che comporterebbe un’ampia rotazione delle pedine negli impegni di campionato. A rifiatare sarà sicuramente Spinazzola, con le fasce laterali che saranno pertanto di competenza di Zalewski e Celik, mentre in attacco si riproporrà il solito ballottaggio tra Belotti ed Abraham, innescati sulla trequarti da Pellegrini e Solbakken (con l’opzione Volpato in caso di rinuncia al capitano). Anche Matic potrebbe aver bisogno di riposo, per cui accanto al match-winner di Coppa, Bove, si sistemerà uno tra Tahirovic e Camara. Nel reparto arretrato mancheranno ancora Smalling, Llorente e Kumbulla, per cui spazio nuovamente a Cristante regista arretrato con Ibanez e Mancini ai lati, sebbene potrebbe esserci spazio anche per la sorpresa Keramtsis dal primo minuto (il diciannovenne difensore greco ha già esordito in A nel match contro il Cagliari) e per Svilar che darebbe una giornata di ferie tra i pali al sempre presente Rui Patricio. A gara in corso, possibile l’utilizzo di Wijnaldum e Dybala, al fine di accumulare minutaggio utile in ottica Leverkusen.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski, Cambiaso, Bonifazi, Sosa, De Silvestri, Schouten, Dominguez, Aebischer, Orsolini, Ferguson, Arnautovic. All. Thiago Motta

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Celik, Bove, Tahirovic, Zalewski, Solbakken, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Bologna-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Roma, in programma domenica 14 maggio alle ore 18 allo Stadio “Renato Dall'Ara”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.