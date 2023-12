Bologna-Roma, formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Sfida al “Dall’Ara” con vista podio quella tra il sorprendente Bologna e la Roma. La squadra emiliana, terza miglior difesa del campionato, ha tenuto finora il passo delle “big”, in quello che eguaglia il miglior risultato ottenuto nell’era dei tre punti a vittoria (quinto posto dopo quindici gare già centrato nel torneo 2000/2001). Merito soprattutto dell’impressionante cammino casalingo, con sedici punti negli ultimi sei match davanti al pubblico di casa, dopo la prima delle uniche due sconfitte in Serie A patita nella giornata inaugurale contro il Milan. A tentare il blitz nel fortino dei rossoblù sarà una Roma fresca di qualificazione europea (ma con accesso al tabellone della seconda fase vincolato dallo spareggio di febbraio) dall’andamento traballante nelle trasferte di campionato – sette incontri esterni e solo otto punti conquistati – ma in serie positiva da sei confronti tra Serie A ed Europa League, con tre affermazioni e tre pareggi. Considerando tutte le competizioni, sarà la sfida numero 160 tra le due squadre, con un bilancio in sostanziale equilibrio: 57 le vittorie giallorosse, contro le 53 degli emiliani.

Bologna-Roma, le scelte di Thiago Motta

Felsinei ancora privi di Orsolini, Karlsson e Soumaoro, con De Silvestri al rientro. Ballottaggi condensati nella difesa a protezione di Skorupski e sulla linea mediana. La retroguardia dovrebbe contemplare Posch a destra, Kristansen sul settore sinistro (in vantaggio su Lykogiannis) e due tra Calafiori, Lucumì e Beukema in mezzo. A centrocampo si va verso il rilancio di Aebischer al fianco di Freuler, i quali spingerebbero in panchina Moro e Fabbian, e la conferma di Ferguson in posizione più avanzata. Più certezze davanti: sarà Zirkzee a guidare l’attacco con Saelemaekers e Ndoye esterni offensivi.

Bologna-Roma, le scelte di Mourinho

Giallorossi con l’attacco a pezzi: Lukaku squalificato, Dybala out per infortunio e Azmoun non al meglio per un fastidio al polpaccio. In avanti sicuro del posto Belotti, che potrebbe agire da unica punta con Pellegrini in appoggio, oppure in tandem con El Shaarawy il quale potrebbe però essere dirottato sulla fascia sinistra qualora Spinazzola – alle prese con noie muscolari – non dovesse dare garanzie sufficienti, sebbene ci sia il cambio di fascia di competenza di Celik come opzione alternativa, vista la squalifica di Zalewski. Sul binario destro si sistemerà Kristensen, in mezzo i candidati a partire dal 1’ sono Paredes, Cristante e Bove (Renato Sanches dovrebbe partire dalla panchina, indisponibile Aouar per un problema all’adduttore), con l’ultimo che sarebbe sacrificato con l’arretramento di capitan Pellegrini come interno. In difesa, torna Rui Patricio tra i pali, stringerà i denti Mancini che formerà il pacchetto arretrato con Ndicka e Llorente.

Bologna-Roma, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Ndoye, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee. All. Thiago Motta

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Llorente, Mancini, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola, El Shaarawy, Belotti. All. Mourinho

Bologna-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Roma, in programma domenica 17 dicembre alle ore 18 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.