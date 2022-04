Bologna, la serata da record di Marko Arnautovic

La doppietta di Marko Arnautovic fa respirare il Bologna, salvo già da tempo ma sempre in attesa della zampata decisiva. La stoccata finale alla permanenza in Serie A la mette il bomber austriaco che vive una serata magica e regala il primo successo ai felsinei dopo cinque giornate senza mai trovare i tre punti. Per la Samp invece è notta fonda, Giampaolo continua a non trovare continuità e se i blucerchiati viaggiano a distanza di sicurezza dalla zona calda, sette i punti di distacco dal Venezia, lo devono soprattutto ai lagunari e alla loro lunga striscia di sconfitte.

Marko Arnautovic re in Bologna-Sampdoria 2-0

Il re del Dell’Ara, oggi e come spesso è successo in stagione, è Marko Arnautovic. Due gol nel secondo tempo tutti dedicati a Mihajlovic che avranno sicuramente regalato un sorriso al tecnico, lontano ancora una volta dai suoi ragazzi per continuare la lotta contro la malattia. Per l’austriaco è una serata da incorniciare e che resterà nella storia del Bologna.

Con la doppietta di oggi sono infatti cinque i gol di fila dei rossoblu firmati dall’attaccante, solo Beppe Savoldi nell’ormai lontano 1973 ci era riuscito. Le due reti di oggi arrivano dopo il gol alla Salernitana e un’altra doppietta in salsa ligure, contro lo Spezia, in mezzo quattro gare in cui gli emiliani non sono mai andati a segno.

Basterebbe questo per illuminare la serata, ma non è l’unica statistica che premia Marko Arnautovic. Con le due reti odierne il bomber sale a quota 10 gol in stagione, solo altri due austriaci ci erano riusciti in Serie A Engelbert Koenig con la Lazio nel 1946/47 ed Ernst Ocwirk con la Sampdoria nel 1956/57, entrambi si sono fermati a 12 centri. Aranutovic ha ancora sei giornate di tempo per fare ancora meglio.