Bologna - Sassuolo 1-3: tabellino e dove vedere gli highlights

Non è stata certo il miglior modo per salutare i propri tifosi per il Bologna, sconfitto al Dall'Ara da Sassuolo per 1-3. I rossoblù avevano iniziato meglio dei neroverdi ma il primo gol di Scamacca su calcio d'angolo ha tolto energie e sicurezze agli uomini di Sinisa Mihajlovic. Da lì in poi il Bologna è riuscito a combinare poco o nulla, subendo invece le giocate degli ospiti: la rovesciata di Berardi per lo 0-2 e la seconda rete di Scamacca per lo 0-3. Nel tempo di recupero l'arbitro Ghersini fischia un calcio di rigore per i padroni di casa dopo il tocco di braccio di Ruan che devia un cross di Dijks. Dal dischetto va Orsolini, che non sbaglia e sancisce il definitivo 1-3.

Il tabellino

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate (46' Barrow); De Silvestri (76' Kasius), Aebischer (65' Svanberg), Schouten, Soriano (65' Sansone), Hickey (76' Dijks); Orsolini, Arnautovic.

A disposizione: Bardi, Bonifazi, Mbaye, Binks, Dominguez, Viola, Vignato.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (79' Ruan), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Matheus, Frattesi (84' Magnanelli); Berardi (84' Defrel), Raspadori (79' Ceide), Traore (62' Lopez); Scamacca.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Ayhan, Peluso, Djuricic, Ciervo, Oddei.

Allenatore: Alessio Dionisi.

Arbitro: Ghersini della sez. di Genova.

Bologna - Sassuolo 1-3: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Bologna - Sassuolo 1-3 giocata domenica 15 maggio aprile sono disponibili su Sky Sport