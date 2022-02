Bologna - Spezia 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Boccata di puro ossigeno per il Bologna che batte per 2-1 lo Spezia e trova i primi tre punti del suo 2022. I rossoblù iniziano in salita la gara perché al minuto 11 i liguri sono già avanti grazie al gol di testa di Manaj. Soriano e compagni però non si perdono d'animo e sul finire del primo tempo trovano il pareggio con Arnautovic: l'austriaco raccoglie una bella palla in verticale di Barrow e dopo ottantacinque giorni (l'ultima rete era stata proprio allo Spezia nella gara d'andata) ritrova il gol. Il secondo tempo è un monologo rossoblù ma la chiave di volta la trova Sinisa Mihajlovic dalla panchina. Il tecnico passa al 4-2-3-1 inserendo Sansone e Vignato ed è proprio il numero 10 a servire ad Arnautovic una palla con il contagiri per il colpo di testa che vale il 2-1 finale.

Il tabellino

Bologna (3-4-3): Skorupski; Bonifazi (64′ Soumaoro), Binks (70′ Vignato), Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Hickey; Orsolini (87′ Aebischer), Arnautovic, Barrow (70′ Sansone). A disposizione: Bardi, Dijks, Falcinelli, Kaius, Mbaye, Molla, Viola. All.: Mihajlovic.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca (59′ Bastoni); Sala (80′ Nguiamba), Kiwior; Gyasi, Maggiore (65′ Agudelo), Verde; Manaj (80′ Nzola). A disposizione: Antiste, Bertola, Bourabia, Colley, Hristov, Kovalenko, Zoet, Zovko. All.: Motta.

Arbitro: Marinelli.

Marcatori: 11′ Manaj (S), 40′ Arnautovic, 84' Arnautovi? (B).

Ammoniti: Binks (B), Manaj (S).

