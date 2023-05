Bologna-Thiago Motta, il futuro è insieme

Il futuro di Thiago Motta è a Bologna, la certezza nel calcio non esiste ma tutti gli indizi portano alla conferma del tecnico che ha saputo rialzare i felsinei nella seconda metà di stagione, quando ha preso il posto di Mihajlovic. L'allenatore ha dato un'impronta chiara alla squadra, portandola saldamente nella parte sinistra della classifica, meritandosi così la fiducia dei rossoblu. Nelle scorse settimane è stato anche accostato a panchine importanti, come quella dell'Inter nel caso dovesse "saltare" Simone Inzaghi, ma la sua volontà sarebbe quella di restare in Emilia. Nelle prossime settimane ci sarà un incontro per la fumata bianca, poi si inizierà a progettare il futuro insieme con l'arrivo in Italia anche di Saputo.

Da Arnautovic a Van Hoijdonk, il nuovo Bologna di Thiago Motta

Il progetto futuro del Bologna mira a una crescita della squadra che passa ovviamente dal calciomercato. Uno degli argomenti da trattare è il futuro di Arnautovic con l'austriaco che ha mercato e i felsinei in caso di cessione risparmierebbero sei milioni di ingaggio lordi. Il suo posto potrebbe essere preso da Sydney Van Hooijdonk, figlio d'arte che a Bologna non ha ancora lasciato il segno, ma in Olanda nell'Heerenveen ha segnato 16 gol in 30 partite in questa stagione. A Thiago Motta verrà chiesto un parere sul suo ritorno dal prestito.

Altre questioni aperte sono quelle sui giocatori in scadenza come Medel, Soriano e Sansone, e altri da confermare o rinnovare come Posch, difensore goleador che ha giocato una grande stagione, Dominguez e Orsolini, due colonne della formazione di Thiago Motta.