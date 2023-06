Bologna, Thiago Motta più vicino alla permanenza

Il vento della conferma spira forte tra il Bologna e Thiago Motta. L'allenatore è stata l'uomo che ha risollevato i rossoblu dopo l'addio di Mihajlovic con una serie di risultati importanti e una posizione di media classifica che alla fine dei conti è risultata ottima, visto che per un breve periodo i felsinei si sono avvicinati pericolosamente al terzultimo posto. Il cambio in panchina ha dato la scossa e anche in situazioni non semplici, sono stati tanti gli infortuni soprattutto nel settore offensivo, l'allenatore ha portato a casa alcune gemme come le vittorie contro Atalanta e Inter, e i pareggi con Milan e Juventus

Thiago Motta resta al Bologna

A Bologna nessuno ha mai avuto dubbi sulla sua conferma, anche il recente incontro con Saputo è stato decisamente positivo anche perché il progetto della società è quello di crescere anno dopo anno, con il mago Sartori a guidare il mercato, e tanti giovani di livello da far crescere. Thiago Motta ha accettato di restare ma fino a qualche tempo fa il banco avrebbe potuto saltare per un paio di situazione in evoluzione. Prima fra tutte quella dell'Inter, ma l'exploit nel finale di stagione di Inzaghi ha chiuso la possibilità di tornare a Milano. A corteggiare Thiago Motta fino a qualche ora fa c'era anche il PSG che però ha scelto Luis Enrique come prossimo tecnico, facendo così un favore al Bologna.

Thiago Motta a questo punto dovrebbe restare e il domino delle panchine è pronto a inserire un nuovo tassello anche per la Serie B, la permanenza dell' ex vincitore del Triplete con l'Inter al Bologna rende più semplice la strada che porterà Grosso all Sampdoria. L'allenatore fresco vincitore della Serie B con il Frosinone era nella lista dei felsinei in caso di addio di Thiago Motta, che non ci sarà e quindi la nuova Samp di Raddrizzani ora ha campo libero per accelerare.