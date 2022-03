Bologna - Torino 0-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Bologna

Niente da fare per il Bologna che impatta sullo scoglio Torino per 0-0. Una gara piacevole nel primo tempo, giocata con intensità da tutte e due le squadre. Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano così come le occasioni, complici anche i tantissimi fischi dell'arbitro Massimi, e la partita finisce senza reti.

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel (81' Binks), Theate (81' Mbaye); De Silvestri (60' Dijks), Schouten, Svanberg, Hickey; Orsolini, Sansone (61' Soriano); Barrow (76' Falcinelli).

A disposizione: Bardi, Molla, Kasius, Aebischer, Viola, Raimondo.

Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Ricci, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (85' Sanabria).

A disposizione: Gemello, Milan, Buongiorno, Izzo, Zima, Ansaldi, Linetty, Warming, Aina, Seck, Pjaca.

Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Massimi della sez. di Termoli.

Ammonizioni: 26' Schouten (B), 33' Pobega (T), 63' Theate (B), 68' Ricci (T), 70' Medel (B), 78' Rodriguez (T).

