Bologna-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita

Con il gradino più basso del podio che continua ad essere a portata di mano (appena due le lunghezze di ritardo dalla Juventus), il Bologna prova intanto a blindare il posto Champions che permetterebbe ai felsinei di tornare a disputare la principale manifestazione continentale per club, a distanza di sessant’anni dall’ultima partecipazione. D’altronde, il ritmo tenuto dagli emiliani è in linea con quello delle migliori del lotto: nelle ultime tredici uscite, sono arrivate nove affermazioni, tre pareggi ed una sconfitta con l’Inter campione d’Italia. Al “Dall’Ara” si presenterà l’Udinese fresca di cambio di guida tecnica (Cannavaro per Cioffi), che è stata anche la squadra capace di infliggere la sconfitta stagionale più pesante al Bologna con il 3-0 dell’andata. I padroni di casa contro i friulani puntano anche ad un record: con un risultato positivo, riuscirebbero a distanza di oltre quarant’anni a chiudere il torneo di Serie A senza essere battuti da nessuna squadra sia all’andata che al ritorno, visto che contro i prossimi avversari (le torinesi, Napoli e Genoa) sono riusciti all’andata a muovere la classifica.

I bianconeri arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta a pochi secondi dal triplice fischio nel recupero contro la Roma, ma soprattutto in una posizione di classifica aggravata dalla vittoria del Frosinone sulla Salernitana, che ha lasciato l’Udinese sola sul terzultimo gradino della classifica, in piena zona retrocessione. Appena un punto – a Reggio contro il Sassuolo – per i friulani nelle ultime cinque uscite, con la necessità di sbloccarsi per poi fare “all-in” in chiave salvezza negli ultimi tre decisivi impegni del torneo contro Lecce, Empoli e Frosinone. Sono 77 i precedenti in Serie A tra le due squadre: conducono i rossoblù con 28 successi a fronte dei 26 bianconeri (l’ultimo nella sfida d’andata), 23 pareggi completano il bilancio.

Bologna-Udinese, le scelte di Thiago Motta

Il fastidio muscolare accusato da Zirkzee nel match contro la Roma non sembra preoccupare: sarà pertanto il centravanti olandese a guidare l’attacco dei rossoblù. Più incertezze sulla tre quarti dopo potrebbe essere confermato El Azzouzi (preferito a Fabbian) a far coppia con Aebischer in mezzo, a destra Orsolini candidato a tornare dal 1’ al posto di Ndoye con Saelemaekers sul versante opposto. Il play sarà ancora Freuler, davanti ad un difesa con Posch a destra, Beukema al centro a far coppia con uno tra Lucumì e Calafiori, il quale potrebbe anche essere riciclato come esterno basso a sinistra vincendo la concorrenza di Kristiansen e Lykogiannis. Tra i pali, Skorupski.

Bologna-Udinese, le scelte di Cannavaro

Rispetto ai venti minuti disputati giovedì nel recupero contro la Roma, il tecnico dei friulani dovrebbe operare un paio di sostituzioni. Sui binari laterali potrebbero infatti tornare a correre Ehizibue e Zemura, in vantaggio rispettivamente su Ebosele e Kamara, mentre al centro si va verso la conferma di Walace e Payero (con l’esclusione di Zarraga), più Samardzic che dovrebbe fare l’elastico tra il centrocampo e la trequarti dove si posizionerà Pereyra, ad innescare l’unica punta Lucca. Il dubbio in difesa è legato alle condizioni di Perez, che ha subito un colpo al capo nel finale della sfida contro i giallorossi: in caso di forfait, nella difesa davanti ad Okoye che contemplerà anche Bijol e Kristensen, dovrebbe sistemarsi uno tra Joao Ferreira e Kabasele.

Bologna-Udinese, le probabili formazioni

Bologna (4-1-4-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori, Freuler, Orsolini, Aebischer, El Azzouzi, Saelemaekers, Zirkzee. All. T. Motta

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Kristensen, Bijol, Perez, Ehizibue, Payero, Walace, Samardzic, Kamara, Pereyra, Lucca. All. Cannavaro

Bologna-Udinese, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Udinese, in programma domenica 28 aprile alle ore 15 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.