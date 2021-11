Bologna - Venezia 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Va tutto storto al Bologna nel pomeriggio nebbioso del Dall’Ara. Nonostante un dominio evidente sulla partita – 64% di possesso palla, 22 tiri totali e 17 i corner – gli uomini di Mihajlovic non riescono a trovare la via del gol. Al Venezia è sufficiente invece sfruttare una indecisione della difesa rossoblù per andare in vantaggio con Okereke. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 28 novembre, quando il Bologna affronterà in trasferta lo Spezia.

Articolo su Bologna Today

Il tabellino

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Orsolini (24' st Vignato), Svanberg, Dominguez (42' st Viola), Hickey (34' st Santander); Soriano, Barrow (24' st Sansone); Arnautovic. A disp.: Bardi, Bagnolini, Binks, Bonifazi, Djks, Mbaye, Cangiano, Van Hooijdoonk. All.: Mihajlovic.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio (35' st Modolo), Vacca (14' st Tessmann), Ampadu; Aramu (14' st Kiyine), Okereke (34' st Peretz), Johnsen (9' st Henry). A disp.: Lezzerini, Maenpaa, Molinaro, Sigurdsson, Bjarkason, Heymans, Forte. All.: Zanetti.

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 16' st Okereke.

Nite: ammoniti Busio, Romero (V).

Bologna - Venezia 0-1: dove vedere gol e highlights