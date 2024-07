Il Como sta mette a segno un colpo di mercato inaspettato. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Sky Sport, i lariani hanno chiuso per Alberto Moreno, ex difensore del Villareal e del Liverpool. Il terzino spagnolo, attualmente svincolato, è pronto ad abbracciare una nuova avventura in Serie A. Il suo arrivo promette di rafforzare la...