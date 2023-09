Bonucci fa causa alla Juventus: richiesta di risarcimento economico

"Danni di natura professionale e d'immagine". Questa la motivazione con la quale Leonardo Bonucci ha avanzato richiesta di risarcimento economico nei confronti della Juventus. Il difensore, passato nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato all'Union Berlino, in Germania, ha infatti deciso di muoversi per vie legali nei confronti del suo ex club, reo, a suo dire, di non avergli messo a disposizione adeguate condizioni di allenamento e di preparazione nel corso del precampionato. Bonucci, fin dall'inizio del ritiro estivo, è stato infatti messo ai margini dai bianconeri, tanto che non si è potuto allenare con il resto del gruppo né frequentarne gli stessi spazi. Da qui, secondo i legali dell'ex capitano della Juventus, i danni di naturale professionale e d'immagine subiti dal giocatore.

L'azione legale avviata da Bonucci, tuttavia, si basa più su motivazioni di principio che economici. Lo stesso difensore ha infatti sottolineato come la somma ricavata da un eventuale risarcimento sarebbe devoluta a Neuroland, associazione che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di neurochirurgia pediatrica dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Live Onlus, che attraverso il ricavato di aste di materiali appartenuti a sportivi di alto profilo acquista e dona defibrillatori da destinare a società sportive, scuole e comuni.