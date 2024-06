Bonucci: "Italia-Svizzera? Ci penserà Spalletti. Replicare quanto fatto nel 2021 non è facile"

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Leonardo Bonucci non ha abbandonato il calcio. L'ex difensore, presente in Germania per il match contro la Croazia per seguire gli Azzurri, a Sky ha parlato del passaggio del turno e delle sensazioni in merito a Euro 2024: "È stata dura, è stata dura però quando si finisce così esultando passano tutte le paure, le tensioni, tutto quanto...