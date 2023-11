Borussia Dortmund-Bayern Monaco, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' arrivato il momento del Klassiker in Germania, sabato alle 18,30 si affrontano Borussia Dortmund e Bayern Monaco eterne rivali che anche in questa stagione proveranno a contendersi la Bundesliga, con il terzo incomodo Bayer Leverkusen che al momento è primo e fa sul serio per spezzare l'egemonia dei bavaresi. Terzic sogna l'impresa per scacciare anche i fantasmi dell'anno scorso, con tre punti salirebbe al secondo posto sorpassando il Bayern di Tuchel reduce dalla figuraccia in Coppa di Germania con l'eliminazione ad opera del piccolo Saarbrucken.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le scelte di Terzic

Doppia assenza per i gialloneri che non potranno contare su Morey e Duranville, mentre cercheranno di recuperare fino all'ultimo Emre Can. Lo schieramento sarà il 4-2-3-1 con Sabitzer al fianco dell'ex juventino, altrimenti spazio a Ozcan, che formerà la diga che dovrà arginare il Bayern e far ripartire veloce l'azione verso il trio Malen, Reus, Reyna, in vantaggio su Moukoko e Adeyemi. Per la maglia da centravanti solito ballottaggio tra Fullkrug e Haller con il primo in vantaggio.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco: le scelte di Tuchel

E' emergenza piena per il Bayern Monaco che si presenterà senza due centrali di difesa, De Ligt e Upamecano, con Kim affiancato da Sarr, e con le assenze nel cuore del campo di Kimmich squalificato, e Goretzka, infortunato. In mediana spazio quindi a Musiala, che arretra il suo raggio d'azione, e Laimer, mentre in attacco a supporto di Kane giocheranno Coman, Muller e Sané.

Borussia Dortmund-Bayern Monaco, le probabili formazioni

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Sabitzer; Malen, Reus, Reyna; Fullkrug

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Sarr, Kim, Davies; Laimer, Musiala; Coman, Muller, Sané; Kane

Borussia Dortmund-Bayern Monaco in diretta tv e streaming

La partita più importante della Bundesliga sarà trasmessa da Sky in Italia al canale 202 e in 4K al 213. Per lo streaming saranno attivi i servizi Sky Go e Now Tv. La telecronaca della gara è stata affidata a Pierto Nicolodi.