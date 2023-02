Borussia Dortmund-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna la Champions League e mercoledì 15 febbraio alle 21 è sfida tra Borussia Dortmund e Chelsea per l'andata degli ottavi di finale. I tedeschi arrivano al match da terzi in classifica in Bundesliga e in striscia positiva, nel 2023 infatti non hanno mai perso. Situazone decisamente più difficile per il Chelsea che è solo decimo in Premier League ed è ormai fuori dalla lotta per i posti che valgono l'Europa per il prossimo anno. Il mercato faraonico per ora non ha portato i suoi frutti così come il cambio in panchina con Potter che è sulla graticola e in caso di uscita dalla Champions potrebbe anche rischiare l'esonero.

Borussia Dortmund-Chelsea, le scelte di Terzic

I gialloneri non avranno a disposizione la stellina Moukoko, insieme a lui fuori dai giochi anche Kamara. Terzic dovrebbe confermare il solito 4-2-3-1 con l'ex Juve Emre Can vicino al fenomeno Bellingham, già dieci gol in stagione per lui. In attacco probabile occasione dal primo minuto per Haller che ha ormai battuto il tumore ed è il centravanti titolare, alle sue spalle la stellina Adeyemi, il prolifico Brandt e Marco Reus.

Borussia Dortmund-Chelsea, le scelte di Potter

Il Chelsea si presenta in emergenza alla sfida. Potter dovrà rinunciare a Mendy, Broja, Kanté, Pulisic, Kovacic, infortunati, su coloro che non sono stati inseriti nella lista Champions Aubameyang, Badiashile e Madueke, e poi ha tre giocatori in forte dubbio Zakaria, Fofana e Sterling. La faraonica campagna acquisti dovrebbe comunque mantenere competitivi i blues che giocheranno con Havertz, Joao Felix e mister 100 milioni Mudryk in attacco e con Enzo Fernandez regista.

Borussia Dortmund-Chelsea, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro; Emre Can, Bellingham; Brandt, Reus, Adeyemi; Haller.

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Cucurella; Gallagher, Enzo Fernandez, Mount; Mudryk, Havertz, Joao Felix.

Borussia Dortmund-Chelsea in diretta tv e streaming

La sfida degli ottavi di Champions League tra Borussia Dortmund e Chelsea sarà trasmessa in diretta streaming e in tv da Amazon Prive Video. Le immagini sono inserite nel pacchetto di chi è abbonato al servizio Prime del colosso dello shopping online, non sarà invece possibile guardare la partita su Canale 5 o su Sky.