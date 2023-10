Borussia Dortmund-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Il pareggio all'esordio contro il Newcastle, costringe adesso il Milan a non poter più fallire già dalla gara sul campo del Borussia Dortmund, in programma mercoledì 4 ottobre alle 21 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Una sfida tutt'altro che semplice, dato che i tedeschi, ancora fermi a 0, vorranno conquistare l'intera posta in palio per rilanciarsi in classifica. Il Diavolo, tuttavia, avrà giocoforza bisogno di un risultato positivo, considerato anche l'imminente impegno contro il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Borussia Dortmund-Milan, le scelte di Terzic

Terzic, per la partita contro il Milan, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Adeyemi e Malen a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Emre Can affiancato da Sabitzer e Brandt, con Ryerson e Wolf sulle corsie esterne. A comporre il terzetto difensivo a protezione del portiere Kobel, invece, ci saranno Sule, Hummels e Schlotterbeck.

Borussia Dortmund-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare i conti con l'assenza di Loftus-Cheek, messo ko da un problema muscolare. A centrocampo, nel 4-3-3 rossonero, ci sarà quindi spazio per Musah, pronto per occupare il ruolo di playmaker davanti alla difesa (soltanto panchina per Adli). Insieme allo statunitense Pobega e Reijnders. In attacco il tridente ormai considerato quello titolare dal tecnico, con Pulisic e Leao a muoversi ai lati di Giroud. Al centro della difesa, dopo il riposo osservato in campionato, tornerà Thiaw al fianco di Tomori, con Calabria (in vantaggio su Florenzi) ed Hernandez sulle corsie esterne.

Borussia Dortmund-Milan, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyem, Malen. All. Terzic

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Borussia Dortmund-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Borussia Dortmund-Milan, in programma mercoledì 4 ottobre alle 21 e valevole per la seconda giornata della fase a gironi, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.