Dove vedere Borussia Dortmund-Psg: le probabili formazioni

Una semifinale, quella tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, per molti inattesa, soprattutto per la presenza dei tedeschi. La formazione di Terzic, solamente quinta in Bundesliga, ha infatti saputo andare ben oltre le aspettative, superando ai quarti di finale il sempre temibile Atletico Madrid di Simeone. Adesso, però, un ostacolo ancora più arduo, quello rappresentato da Mbappé e compagni, con la gara di andata in programma in Germania mercoledì 1 maggio alle 21. I parigini, già laureatosi campioni di Francia, hanno avuto la meglio nel turno precedente sul Barcellona grazie alla straripante vittoria esterna per 1-4 e non vogliono certo fermarsi, con il chiaro intento di raggiungere la finalissima di Wembley del prossimo 1 giugno.

Borussia Dortmund-Psg, le scelte di Terzic

Terzic, per la gara di andata contro il Paris Saint-Germain, si affiderà al 4-1-4-1, con Fullkrug ad agire come unica punta. Alle sue spalle Sancho, Sabitzer, Brandt e Bynoe-Gittens, mentre davanti alla difesa ci sarà Emre Can. Coppia centrale della retroguardia formata da Schlotterbeck e Sule, con Ryerson e Wolf sulle corsie esterne. Tra i pali Kobel.

Borussia Dortmund-Psg, le scelte di Luis Henrique

Consueto 4-3-3 dall'altra parte per Luis Henrique, che riproporrà Mbappé nel ruolo di prima punta. Ai lati del fuoriclasse ex Monaco spazio per Dembelé e Barcola (fuori dagli undici titolari Asensio). In mezzo al campo Vitinha in cabina di regia con Zaire-Emery e Fabian Ruiz ad agire da mezzali, mentre in difesa partirà ancora dalla panchina Skriniar, con la coppia centrale formata da Marquinhos e Lucas Hernandez. Sulle corsie laterali Hakimi e Nuno Mendes, in porta Donnarumma.

Borussia Dortmund-Psg, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

Borussia Dortmund-Psg, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Borussia Dortmund-Psg, in programma mercoledì 1 maggio alle 21 al Signal-Iduna Park e valevole per la semifinale di andata di Champions League, sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Firr TV Stick e Google Chromecast. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Sandro Piccinini, commento tecnico di Massimo Ambrosini.