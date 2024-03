Borussia Dortmund-PSV, dove vedere la gara in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Il pareggio dell'andata non ha sciolto il nodo di chi volerà ai quarti di Champions League tra Borussia Dortmund e PSV. A due settimane dalla sfida di andata, le formazioni si ritrovano per conquistare il passaggio del turno, chi vince va avanti, chi perde torna a casa, in caso di pareggio saranno supplementari ed eventualmente rigori a dare il verdetto. I gialloneri, che nella prima gara erano passati in vantaggio con Malen prima di essere ripresi di De Jong, hanno bisogno di un successo per impreziosire una stagione che li vede quarti in campionato, gli olandesi invece sono primi in Eredvisie con dieci punti di vantaggio sul Feyenoord e hanno già un bel pezzo di titolo in tasca.

Borussia Dortmund-PSV, le scelte di Terzic

I padroni di casa dovranno rinunciare a Schloetterbeck, squalificato e a Bamba infortunato, Terzic spera di recuperare Haller che è in miglioramento ma non è sicuro di esserci. Due i dubbi della vigilia, tutti in attacco, con Sancho e Adeyemi a giocarsi il posto a sinistra e Reus e Brandt a sfidarsi per una maglia alle spalle di Fulkrug. In difesa torna il veterano Hummels.

Borussia Dortmund-PSV, le scelte di Bosz

Negli olandesi fuori Lang e tre ex Serie A in campo, il tecnico del PSV punterà su Lozano, Dest e Schouten. Il centravanti sarà il 33enne De Jong, tornato in patria da un paio di stagioni e capocannoniere della squadra. Occhi di tanti puntati sul gioiellino ventenne Bakayoko, ala tutta sprint e dribbling che ha già fatto innamorare molto bign d'Europa. A completare il reparto offensivo potrebbe essere Tilman.

Borussia Dortmund-PSV, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1) Kobel; Ryerson, Hummels, Süle, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Sancho;Füllkrug

PSV (4-2-3-1) Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Schouten, Veerman; Bakayoko, Tillman, Lozano; De Jong

Dove vedere Borussia Dortmund-PSV in diretta tv e streaming

La sfida tra tedeschi e olandesi sarà trasmessa in diretta tv da Sky in Italia, per lo streaming la partita sarà in diretta sulla App Sky Go e su NOW Tv oltre che su Mediaset Infnity+. Non è prevista la trasmissione su Amazon Prime e su Canale 5 che trasmetterà in chiaro in questo turno Barcellona-Napoli.