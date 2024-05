Dove vedere Borussia Dortmund-Real Madrid in tv: le probabili formazioni

Saranno Borussia Dortmund e Real Madrid a contendersi l'edizione 2023/2024 della Champions League. Tedeschi e spagnoli, in semifinale, hanno rispettivamente avuto la meglio su Paris Saint-Germain e Bayern Monaco e si affronteranno adesso nella finale di Wembley, in programma sabato 1 giugno alle 21. Un match al quale, sulla carta, i madrileni si presenteranno ampiamente favoriti: la formazione di Ancelotti, nel corso della competizione, è infatti riuscita ad eliminare non sono il Bayern, ma anche il Manchester City campione in carica. I gialloneri, tuttavia, sono l'autentica rivelazione del torneo e, arrivati a questo punto, si giocheranno tutte le loro carte per portarsi a casa il trofeo.

Borussia Dortmund-Real Madrid, le scelte di Terzic

Terzic, per la finalissima di Wembley contro il Real Madrid, si affiderà al suo consueto 4-2-3-1, con Fullkrug ad agire da punto di riferimento offensivo. Sulla trequarti spazio per Sancho, Brandt e Adeyemi, con Reus ancora una volta inizialmente in panchina ma pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Coppia di centrocampo formata da Emre Can e Sabitzer, Schlotterbeck ad affiancare Hummels in difesa con Ryerson e Maatsen sulle corsie esterne. Tra i pali Kobel.

Borussia Dortmund-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Ancelotti, dall'altra parte, confermerà il 4-3-1-2 visto nelle precedenti uscite europee, con Bellingham chiamato a supportare in attacco il tandem brasiliano Rodrygo-Vinicius (Joselu, l'eroe della semifinale con il Bayern, partirà dalla panchina). In mezzo al campo ballottaggio tra Camavinga e Tchouameni per affiancare gli inamovibili Valverde e Kroos. Non sembrano invece esserci dubbi in difesa, con la coppia centrale formata da Rudiger e Nacho e Carvajal e Mendy sulle corsie laterali. In porta ancora Lunin.

Borussia Dortmund-Real Madrid, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius. All. Ancelotti

Borussia Dortmund-Real Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La finale di Champions League Borussia Dortmund-Real Madrid, in programma sabato 1 giugno alle 21 al Wembley di Londra, sarà trasmessa in diretta tv da Canale 5 e da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa anche su Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su Infinity+, attivabile al costo di 7,99 euro al mese.