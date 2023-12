La rivolta dei giocatori del Borussia Dortmund contro l'allenatore

La festa sembra essere finita, il Borussia Dortmund che pochi mesi fa sfiorava il titolo in Germania e oggi è agli ottavi di Champions League dopo la splendida cavalcata nel girone con PSG, Milan e Newcastle, adesso sembra essere piombata nel caos. Il tecnico Terzic è sotto il fuoco delle critica per il rendimento in Bundesliga al di sotto delle aspettative, fuori dalla zona Champions League e distantissimo dalle contendenti per lo Scudetto.

A preoccupare però non è solo la questione risultati, l'avanzamento in Champions League potrebbe infatti bastare in caso di risollevamento in campionato, ma quella della gestione dello spogliatoio. Secondo la Bild il tecnico sarebbe entrato in conflitto con l'influentissimo capitano Marco Reus, non piùà inamovibile come prima e uscito dal campo incupito, per usare un eufemismo, nell'ultimo match dei gialloneri dopo aver giocato solo 58 minuti.

Il quotidiano tedesco parla addirittura di rivolta dei giocatori contro Terzic, un bel problema per il tecnico che potrebbe anche essere esonerato, al società infatti starebbe vagliando tutte le soluzioni. Certo, se invece l'allenatore dovesse rimanere al suo posto, a preoccuparsi dovrebbe essere Reus che potrebbe anche finire in tribuna.