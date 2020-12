Borussia Monchengladbach-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un solo risultato a disposizione: la vittoria. L'Inter, nella gara valevole per la quinta giornata del gruppo B di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di martedì 1 dicembre), dovrà necessariamente conquistare i tre punti sul campo del Borussia Monchengladbach se vorrà rimanere ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. La formazione di Conte occupa infatti attualmente l'ultimo posto con appena due punti conquistati, mentre i tedeschi guidano il girone a quota 8 davanti a Real Madrid (7) e Shakhtar Donetsk (4). In caso di pareggio o sconfitta l'Inter, reduce dalla vittoria per 3-0 sul campo del Sassuolo in campionato, sarebbe già matematicamente eliminata dalla competizione. La gara di andata, disputatasi a San Siro lo scorso 21 ottobre, terminò con il punteggio di 2-2.

Borussia Monchengladbach-Inter in tv e streaming

La partita Borussia Monchengladbach-Inter sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Football e Sky Sport. Il match, per gli abbonati Sky, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv, che permette la visione delle gare di Champions League attraverso l'acquisto di uno dei pacchetti offerti.