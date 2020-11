Borussia Monchengladbach-Inter, le probabili formazioni: Conte si affida al tandem Lukaku-Lautaro

Vincere per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. Questo l'obiettivo dell'Inter, che martedì 1 dicembre, alle 21, farà visita al Borussia Monchengladbach nella quinta giornata del gruppo B di Champions League. I nerazzurri occupano attualmente l'ultimo posto con soli due punti conquistati nelle prime quattro gare, mentre i tedeschi guidano il girone a quota 8 con una lunghezza di margine sul Real Madrid e quattro sullo Shakhtar Donetsk. Solo un successo, quindi, può tenere ancora in vita la formazione di Antonio Conte.

Borussia Monchengladbach-Inter, le scelte dei due allenatori

Il tecnico dell'Inter, per la sfida in Germania, rilancierà dal primo minuto Romelu Lukaku, rimasto inizialmente in panchina nel match di campionato contro il Sassuolo. Sulla corsia di destra, nel 3-5-2 nerazzurro, si rivedrà Hakimi al posto di Darmian, mentre in mezzo al campo, vista l'assenza dello squalificato Vidal, ci sarà spazio per Brozovic. Il Borussia si affiderà invece al 4-2-3-1, con Plea supportato in attacco da Herrmann, Stindl e Thuram.

Borussia Monchengladbach-Inter, le probabili formazioni

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All. Rose

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte